Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Berkolaborasi Tingkatkan Kompetensi Global hingga Kualitas Personel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |09:03 WIB
Polri Berkolaborasi Tingkatkan Kompetensi Global hingga Kualitas Personel
Polri. Dok : IST.
A
A
A

JAKARTA - Polri melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) kembali menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui Pelatihan Akademik Writing IELTS Tahun Anggaran 2025 Gelombang I yang merupakan bagian dari Program LPDP Kementerian Keuangan. 

“Pelatihan ini bukan sekadar kursus bahasa, tapi bagian dari transformasi Polri menuju institusi berkelas dunia yang siap melayani masyarakat dengan integritas dan kompetensi terbaik,” kata Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, Jumat (25/4/2025). 

Polri berdedikasi meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, menjawab tantangan global, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagaimana dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

Pelatihan ini tidak hanya menjadi wujud pertanggungjawaban Polri kepada publik, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Personel yang terampil dalam bahasa Inggris akademik. 

diharapkan dapat, berkolaborasi dengan institusi internasional dalam penanganan kejahatan transnasional. Menyusun dokumen strategis berstandar global (laporan, proposal, penelitian). Dan, meningkatkan citra Polri sebagai institusi modern dan responsif.  

Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kemampuan menulis akademik berstandar internasional serta kolaborasi dengan universitas ternama dunia. Berkolaborasi Strategis dengan University of Glasgow. 

“Kerja sama ini merupakan langkah nyata Polri dalam membuka akses pendidikan global bagi personel, sekaligus meningkatkan daya saing institusi di kancah internasional,” ucap Susilo. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428/polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411/polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178562/polri-Nijk_large.jpg
4 Polisi Diduga Terlibat Narkoba di Nunukan Tak Dipidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638/polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421/polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement