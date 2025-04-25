Polri Berkolaborasi Tingkatkan Kompetensi Global hingga Kualitas Personel

JAKARTA - Polri melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) kembali menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui Pelatihan Akademik Writing IELTS Tahun Anggaran 2025 Gelombang I yang merupakan bagian dari Program LPDP Kementerian Keuangan.

“Pelatihan ini bukan sekadar kursus bahasa, tapi bagian dari transformasi Polri menuju institusi berkelas dunia yang siap melayani masyarakat dengan integritas dan kompetensi terbaik,” kata Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, Jumat (25/4/2025).

Polri berdedikasi meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, menjawab tantangan global, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal itu dilakukan sebagaimana dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

Pelatihan ini tidak hanya menjadi wujud pertanggungjawaban Polri kepada publik, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Personel yang terampil dalam bahasa Inggris akademik.

diharapkan dapat, berkolaborasi dengan institusi internasional dalam penanganan kejahatan transnasional. Menyusun dokumen strategis berstandar global (laporan, proposal, penelitian). Dan, meningkatkan citra Polri sebagai institusi modern dan responsif.

Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kemampuan menulis akademik berstandar internasional serta kolaborasi dengan universitas ternama dunia. Berkolaborasi Strategis dengan University of Glasgow.

“Kerja sama ini merupakan langkah nyata Polri dalam membuka akses pendidikan global bagi personel, sekaligus meningkatkan daya saing institusi di kancah internasional,” ucap Susilo.

(Puteranegara Batubara)