Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI: Prabowo Menunjukkan Keberpihakan pada Kepentingan Strategis Nasional

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |09:03 WIB
MUI: Prabowo Menunjukkan Keberpihakan pada Kepentingan Strategis Nasional
MUI: Prabowo Menunjukkan Keberpihakan pada Kepentingan Strategis Nasional
A
A
A

JAKARTA –Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa narasi “Indonesia Gelap” tidak mencerminkan semangat kebangsaan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global.

“Presiden Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan optimistis dalam mengelola sumber daya nasional. Beliau menyeimbangkan antara keinginan dan kenyataan, serta membangun narasi positif di tengah tantangan,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).

Dikatakannya, pendekatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang mendorong umat untuk membangun masa depan dengan semangat optimisme dan kebersamaan, bukan rasa takut atau saling menyalahkan.

Menurutnya, transparansi komunikasi pemerintah menjadi kunci dalam menyampaikan kondisi negara secara jujur namun konstruktif, agar masyarakat memahami bahwa tidak semua keinginan dapat segera terpenuhi.

“Presiden Prabowo telah menunjukkan keberpihakan pada kepentingan strategis nasional dengan menetapkan prioritas pembangunan secara terukur dan realistis,”ujarnya.

 “Ini adalah bentuk tanggung jawab dalam merespons dinamika global yang turut mempengaruhi stabilitas ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia,” tutup Kiai Marsudi.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menambahkan, Presiden Prabowo telah sukses merangkul berbagai kekuatan politik untuk memperkuat stabilitas nasional.

Langkah ini bukan hanya simbol rekonsiliasi, tetapi juga menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif.

“Situasi politik saat ini seharusnya menjadi pemicu munculnya optimisme nasional, bukan justru narasi provokatif yang memecah belah bangsa. Komitmen Presiden terhadap prinsip demokrasi deliberatif patut diapresiasi, terlebih dengan sikap terbuka terhadap kritik dan masukan,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464//prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407//ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement