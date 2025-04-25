Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |09:08 WIB
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi merespons usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta dan akan lepas dari Provinsi Jawa Tengah.

Prasetyo memastikan, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan bahwa usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo pun menjelaskan bahwa usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," jelasnya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

 

