INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Audiensi, Kompolnas Minta Serdik Sespimmen 65 Polri Jadi Pelayan Masyarakat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |09:43 WIB
Gelar Audiensi, Kompolnas Minta Serdik Sespimmen 65 Polri Jadi Pelayan Masyarakat
Serdik Sespimmen 65 Audiensi ke Kompolnas. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Peserta didik (Serdik) Sespimmen angkatan 65 melakukan audiensi dengan Kompolnas dalam rangka kegiatan literasi. Para Serdik tersebut belajar dan berdiskusi terkait kepemimpinan kepolisian.

Adapun audiensi tersebut digelar pada Kamis, 24 April 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh komisioner Kompolnas dan juga 12 orang Serdik Sespimmen di Kantor Kompolnas, Jakarta.

Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Arief Wicaksono mengapresiasi tujuan dari Serdik Sespimmnas mengunjungi Kompolnas.

"Ini adalah kesempatan yang baik karena sama-sama kita dengar tadi mereka akan mencari literasi, dan mereka juga akan menyelesaikan pendidikan kurang lebih dua minggu lagi ya, dan mereka ini pasti akan menjadi pimpinan level kapolres atau kabupaten/kota," ujar Arief dikutip Jumat (25/4/2025). 

Arief berharap para Serdik Sespimmen angkatan 65 ini nantinya bisa menjalankan serta menjaga marwah Polri di masa depan.

 

