Tim Medis Indonesia Akhiri Misi Bantu Korban Gempa M7,7 di Myanmar

Tim Medis Indonesia akhiri misi bantu korban gempa M7,7 di Myanmar (Foto: Ist)

JAKARTA - Tim medis Indonesia atau emergency medical team (EMT) telah mengakhiri tugas pelayanan medis di Myanmar pascagempa M7,7. Tim medis Indonesia di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melayani lebih dari 4.800 warga Myanmar.

Hingga hari ke-15 atau 21 April 2025, BNPB mencatat 4.874 warga berkunjung ke Medical Center TCK-EMT Indonesia atau pos kesehatan tim medis. Pada hari terakhir pelayanan, para tim medis menerima 459 pasien. Sedangkan sehari sebelumnya, 20 April 2025, jumlah pasien mencapai 660 orang.

“Sebuah catatan yang membanggakan, selama 15 hari pelayanan tercatat jumlah total pasien 4.874 orang atau 325 pasien per hari,” ujar Koordinator Tim Kemanusiaan Indonesia Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja Ary dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/4/2025).

Setelah berakhirnya tugas pelayanan medis, fasilitas rumah sakit lapangan dan beberapa peralatan pendukung akan diberikan kepada Kementerian Kesehatan Myanmar.

“Hari terakhir (21/4) EMT Indonesia melaksanakan misi bantuan kemanusiaan di Myanmar, khususnya di wilayah Nay Pyi Taw. Kami menyumbangkan seluruh fasilitas RS lapangan beserta beberapa peralatan pendukungnya kepada Kementerian Kesehatan Myanmar cq The 50 Bedded Oattarathiri Township Hospital,” ujar Ary.