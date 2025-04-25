Jaksa Cecar Saksi Soal Pertemuan Hasto PDIP dan Wahyu Setiawan di Kantor KPU

JAKARTA - Sekretaris Wahyu Setiawan, Rahmat Setiawan Tonidiya dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK terkait pertemuan Wahyu Setiawan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor KPU. Sebab, antara keterangan Toni di ruang sidang dan BAP terdapat perbedaan.

Hal itu terjadi saat Toni menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikannya dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Awalnya, JPU menanyakan pengetahuan saksi perihal pertemuan Wahyu dan Hasto. Toni pun mengamini pernah melihat pertemuan mereka.

"Bisa diceritakan kapan kejadiannya?," tanya JPU.

"Waktu itu kalau tidak salah di akhir bulan Agustus, 2019. sedang saat istirahat rekapitulasi rapat pleno terbuka. Jadi beliau bersama saksi partai politik yang lain ke ruangan bapak (Wahyu)," jawab Toni.

Toni menjelaskan, pertemuan tersebut terjadi di ruangan Wahyu yang saat itu sebagai Komisioner KPU. Di ruangan tersebut digunakan untuk merokok.

"Itu masih ingat tanggalnya?," tanya JPU.

"Mohon izin, saya lupa," jawab Toni.

"Apakah 31 agustus? pas penetapan pleno suara itu?," tanya JPU.

"Iya, bisa jadi," timpal Toni.

"Di situ Pak Hasto dengan yang lain, saya lupa dari partai politik apa, ke ruangan Pak Wahyu Setiawan untuk merokok," papar Toni menjelaskan siapa saja yang ada di ruangan tersebut.