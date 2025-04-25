Wahyu Setiawan Klaim Dengar Sumber Uang Suap dari Hasto, JPU Diminta Buka CCTV

JAKARTA - Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman CCTV ruang merokok lantai dua kantor Lembaga Antirasuah. Hal itu untuk menguji kebenaran keterangan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan soal mendengar percakapan sumber uang suap PAW Harun Masiku berasap dari Sekjen PDIP.

Adapun percakapan yang dimaksud antara advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah dan eks kader PDIP, Saeful Bahri saat mereka ada di ruangan merokok pada lantai dua kantor KPK.

"Kami juga meminta supaya lebih yakin, alangkah baiknya supaya jaksa penuntut umum menghadirkan CCTV yang ada di KPK, supaya ini kasus ini terang," kata Ronny di sela-sela persidangan Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Ronny menyebutkan, keterangan Wahyu yang dimaksud tak masuk diakal. Sebab, kata Ronny, jika ada pengubahan kesaksian, maka semestinya Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri diperiksa lebih dari satu kali. Sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kedua saksi itu hanya diperiksa satu kali.

"Padahal, logikanya saudara Donny dan Saeful baru sekali diperiksa loh pasca penangkapan tanggal 8 di tanggal 9, logikanya kalau perubahan itu di BAP berikutnya dong di pemeriksaan berikutnya dong, sedangkan kalau kita memperhatikan pemeriksaan berikutnya di BAP tanggal 21 Januari, 12 Februari, 11 Februari," sebutnya.