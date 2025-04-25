Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wahyu Setiawan Klaim Dengar Sumber Uang Suap dari Hasto, JPU Diminta Buka CCTV

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |14:34 WIB
Wahyu Setiawan Klaim Dengar Sumber Uang Suap dari Hasto, JPU Diminta Buka CCTV
Wahyu Setiawan klaim dengar sumber uang suap dari Hasto Kristiyanto, JPU diminta buka CCTV (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman CCTV ruang merokok lantai dua kantor Lembaga Antirasuah. Hal itu untuk menguji kebenaran keterangan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan soal mendengar percakapan sumber uang suap PAW Harun Masiku berasap dari Sekjen PDIP.

Adapun percakapan yang dimaksud antara advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah dan eks kader PDIP, Saeful Bahri saat mereka ada di ruangan merokok pada lantai dua kantor KPK. 

"Kami juga meminta supaya lebih yakin, alangkah baiknya supaya jaksa penuntut umum menghadirkan CCTV yang ada di KPK, supaya ini kasus ini terang," kata Ronny di sela-sela persidangan Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/4/2025). 

Ronny menyebutkan, keterangan Wahyu yang dimaksud tak masuk diakal. Sebab, kata Ronny, jika ada pengubahan kesaksian, maka semestinya Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri diperiksa lebih dari satu kali. Sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kedua saksi itu hanya diperiksa satu kali.

"Padahal, logikanya saudara Donny dan Saeful baru sekali diperiksa loh pasca penangkapan tanggal 8 di tanggal 9, logikanya kalau perubahan itu di BAP berikutnya dong di pemeriksaan berikutnya dong, sedangkan kalau kita memperhatikan pemeriksaan berikutnya di BAP tanggal 21 Januari, 12 Februari, 11 Februari," sebutnya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement