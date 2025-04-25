Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI Siap Gempur Krisis Pangan dengan Kompi Produksi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |15:15 WIB
TNI Siap Gempur Krisis Pangan dengan Kompi Produksi
TNI Siap Gempur Krisis Pangan dengan Kompi Produksi (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kompi Produksi Ketahanan Pangan TNI TA 2025 resmi ditutup. Dalam kegiatan tersebut dihadiri  Aster Panglima TNI Mayjen TNI Mohammad Naudi Nurdika, yang diwakili oleh Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Bambang Hadi Suseno, didampingi Rektor IPB University Prof. Arif Satria.

Penutupan acara tersebut berlangsung di Aula Djamin Purba, Yonif 315/Garuda, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).

Dalam amanat yang ditulis Aster Panglima TNI dibacakan Waaster Panglima TNI, ditekankan bahwa ilmu dan keterampilan yang diperoleh dari Bimtek ini harus segera diterapkan di satuan masing-masing, dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 2 Tahun 2025 tentang unit produksi ketahanan pangan di lingkungan TNI.

“Segera bentuk kompi produksi ketahanan pangan di satuan masing-masing. Lakukan pembaruan data dan perkembangan secara berkala untuk memastikan target nasional dapat tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor IPB University dalam sambutannya menyatakan bahwa IPB berkomitmen penuh mendukung upaya TNI dalam membangun ketahanan pangan nasional. 

“Kami siap terus bersinergi dengan TNI dalam mengeksekusi langkah-langkah strategis guna mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Prof. Arif Satria.

Kolaborasi erat antara TNI dan IPB University diharapkan menjadi kekuatan strategis dalam menghadapi tantangan pangan nasional yang semakin kompleks. Sinergi ini diyakini akan mampu menciptakan sistem pangan yang lebih inovatif, tangguh, dan menjangkau seluruh pelosok nusantara.

(Angkasa Yudhistira)

      
