INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

"Jurus Yassierli Tangkal Badai PHK" di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih bersama Anita Dewi dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli  Ph.D. Malam Ini Pukul 2

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |15:44 WIB
“Jurus Yassierli Tangkal Badai PHK” di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih bersama Anita Dewi dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli  Ph.D. Malam Ini Pukul 2
30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih (Foto: iNews TV)
A
A
A

GELOMBANG Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih menghantui dunia kerja Indonesia menjadi tantangan besar yang tidak bisa dianggap enteng. Fenomena ini telah menyebabkan ribuan tenaga kerja kehilangan pekerjaan, seperti yang terjadi di sektor manufaktur, tekstil, dan bahkan industri startup.

Untuk menjawab keresahan publik dan membuka ruang diskusi konstruktif, program 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih kembali hadir bersama Anita Dewi dengan menghadirkan  tokoh sentral dalam isu ketenagakerjaan nasional, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, Ph.D.

Dengan tema "Jurus Yassierli Tangkal Badai PHK" episode spesial ini akan tayang eksklusif di iNews, mengupas strategi jitu pemerintah dalam menahan laju PHK massal dan menjaga stabilitas lapangan kerja di tengah tantangan global dan disrupsi digital. 

Disampaikan dengan gaya santai namun penuh makna, perbincangan ini membuka ruang dialog antara pemimpin dan rakyat. Lantas, langkah-langkah apa saja yang dilakukan  pemerintah untuk mengurangi kasus PHK yang  terus terjadi?

Jangan lewatkan 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih dengan tema “Jurus Yassierli Tangkal Badai PHK” malam ini bersama Anita Dewi Pukul 22.00 WIB hanya di iNews.

(Arief Setyadi )

      
