Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Jambore Karhutla Riau, Kapolri Tekankan Pentingnya Antisipasi Ancaman Karhutla

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:00 WIB
Buka Jambore Karhutla Riau, Kapolri Tekankan Pentingnya Antisipasi Ancaman Karhutla
Kapolri Tekankan Pentingnya Antisipasi Ancaman Karhutla (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025 di Bumi Perkemahan Tahura Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau, Jumat (25/4/2025).

Dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara, Kapolri mengatakan Indonesia memiliki potensi kekayaan hutan yang sangat besar dengan total luas mencapai 95,5 juta hektare.

Sigit menyebut luasan lahan tersebut membuat Indonesia menempati urutan ke-8 sebagai negara dengan kawasan hutan terluas di dunia, dan berfungsi sebagai salah satu 'paru-paru dunia'.

"Namun di sisi lain, kondisi kawasan hutan yang luas juga memiliki tantangan serius, yaitu terjadinya deforestasi, yang salah satu penyebab utamanya adalah Karhutla," ujar Sigit. 

Ia menyampaikan setidaknya ada 376 ribu hektare hutan yang terbakar di sepanjang tahun 2024. Kebakaran itu, kata dia, telah berdampak luas bagi kehidupan masyarakat khususnya dari segi ekonomi dan kesehatan.

Khusus untuk Provinsi Riau, Sigit mengatakan tingkat kebakaran hutan yang terjadi pada tahun lalu berada di urutan ke-11 dengan total hutan yang terbakar mencapai 11 ribu hektar.

"Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak asap yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan di Provinsi Riau, melainkan dapat meluas ke Provinsi lain bahkan negara tetangga," jelasnya. 

Sigit lantas mengatakan dari analisis BMKG, durasi musim kemarau pada tahun ini diperkirakan akan lebih pendek dari tahun lalu dengan puncak musim kemarau akan terjadi pada Juni hingga Agustus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/25/3179810//viral-dgJI_large.jpg
Viral Festival Lampion Jogja Berubah Jadi Hujan Api, Netizen: Mau Bakar Hutan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179315//penangkapan_pelaku_karhutla-NLai_large.jpg
Polri Tangkap 83 Pelaku Karhutla, Lemkapi Minta Proses Hukum yang Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035//pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178469//pemerintah-6eVf_large.jpg
Kemenhut Masuk 10 Besar Kementerian Terbaik, IPB: Bentuk Nyata dari Tata Kelola Kehutanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166067//pkh-UNzB_large.jpg
Satgas PKH Tidak Langsung Proses Pidana Penambang Ilegal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/340/3165056//kebun_kakao_di_babussalam_aceh_terbakar-YU2Z_large.jpg
Karhutla di Babussalam Aceh, 2 Hektare Kebun Kakao Hangus Terbakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement