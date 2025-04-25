Sosialisasi 4 Pilar, Ida Fauziyah Ingatkan Masyarakat Berdewasa dalam Berpolitik

JAKARTA - Anggota MPR RI Ida Fauziyah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, di kantor DPC PKB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah warga dari Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Ida Fauziyah menekankan pentingnya memperkuat 4 pilar kebangsaan di masyarakat Jakarta yang notabene adalah masyarakat metropolitan yang multikultural, multi etnis dan sedang berbenah menuju kota global.

“Empat pilar kebangsaan ini harus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Ida Fauziyah, dikutip Jumat (25/4/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI itu juga mengajak kepada masyarakat untuk membantu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar setiap pemilihan presiden, wakil presiden ataupun kepala daerah tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang membuat masyarakat terpecah.

“Budaya demokrasi harus terus disosialisakan di masyarakat. Sehingga ketika ada pemilihan dan perbedaan pilihan politik tidak membuat masyarakat terpecah belah. Setiap masyarakat harus guyub rukun dan bersama-sama membangun bangsa,” terangnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengajak mengajak kepada yang hadir untuk membantu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi.

