Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosialisasi 4 Pilar, Ida Fauziyah Ingatkan Masyarakat Berdewasa dalam Berpolitik

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:05 WIB
Sosialisasi 4 Pilar, Ida Fauziyah Ingatkan Masyarakat Berdewasa dalam Berpolitik
Sosialisasi 4 Pilar, Ida Fauziyah Ingatkan Masyarakat Berdewasa dalam Berpolitik
A
A
A

JAKARTA - Anggota MPR RI Ida Fauziyah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, di kantor DPC PKB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah warga dari Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Ida Fauziyah menekankan pentingnya memperkuat 4 pilar kebangsaan di masyarakat Jakarta yang notabene adalah masyarakat metropolitan yang multikultural, multi etnis dan sedang berbenah menuju kota global.

“Empat pilar kebangsaan ini harus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Ida Fauziyah, dikutip Jumat (25/4/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI itu juga mengajak kepada masyarakat untuk membantu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar setiap pemilihan presiden, wakil presiden ataupun kepala daerah tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang membuat masyarakat terpecah.

“Budaya demokrasi harus terus disosialisakan di masyarakat. Sehingga ketika ada pemilihan dan perbedaan pilihan politik tidak membuat masyarakat terpecah belah. Setiap masyarakat harus guyub rukun dan bersama-sama membangun bangsa,” terangnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengajak mengajak kepada yang hadir untuk membantu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi.

“Pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar setiap pemilihan presiden, wakil presiden ataupun kepala daerah tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang membuat masyarakat terpecah,” tutup mantan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI MPR RI MPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179804//ketua_dpr_ri_puan_maharani-gMXp_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Ketua DPR Serukan Perjuangan Baru Jaga Akal Sehat dan Moralitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179676//ketua_komisi_viii_dpr_ri_marwan_dasopang-nvOa_large.jpg
DPR Minta Dahnil Anzar Cabut Pernyataan Soal Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179607//wni_korban_online_scam_di_kamboja_akan_dipulangkan-MpYD_large.jpg
110 WNI Korban Online Scam di Kamboja Akan Dipulangkan, Begini Tanggapan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179402//mpr-NWIy_large.jpg
Ketua MPR Bicara Peluang Amandemen UUD 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179397//peredaran_narkoba-X5f9_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, DPR Ingatkan Potensi Lonjakan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179328//wakil_ketua_umum_nasdem_saan_mustopa-AWvG_large.jpg
NasDem Belum Siapkan Pengganti Sahroni dan Nafa Urbach, Tunggu Putusan MKD DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement