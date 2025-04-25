Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Direktur Jak TV, ATVLI: Hormati Proses Hukum, Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:20 WIB
Kasus Direktur Jak TV, ATVLI: Hormati Proses Hukum, Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar. Kasus yang membelit tersangka di Kejagung terkait dugaan perintangan penyidikan kasus minyak goreng, timah, dan impor gula.

"ATVLI menghormati sekaligus mendukung proses hukum yang berjalan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kami percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah bagian penting dari prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi," ujar Ketua Umum ATVLI Bambang Santoso, dalam siaran persnya, Jumat (25/4/2025).

Bambang mengatakan, bahwa ATVLI mendukung penuh seluruh staf dan manajemen Jak TV untuk tetap menjalankan aktivitas jurnalistik profesional dan menjunjung tinggi etika jurnalistik di tengah situasi ini. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan pers dijamin oleh negara sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat".

ATVLI menegaskan kembali komitmennya terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Pers nasional adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. AVLI mendorong seluruh anggota asosiasi untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mengimbau semua pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai adanya keputusan hakim yang tetap, sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162310/kpk-F5ne_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dirjen Kemenkes Terkait Proyek RSUD, Sita Sejumlah Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161290/korupsi-xOHU_large.jpg
Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Kimia Farma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159156/dpr-6F7e_large.jpg
Soal Kasus Beras Subsidi, DPR: Kejagung Jangan Ragu, Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151148/korupsi-Hjco_large.jpg
Korupsi Proyek Jalan, Kadis PUPR Sumut Dapat Jatah Rp8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151113/kpk-zv3e_large.jpg
Bongkar Korupsi Proyek Jalan, KPK Buka Peluang Panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151088/kpk-sOLy_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut Tersangka Suap Proyek Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement