HOME NEWS NASIONAL

Dapat Instruksi dari Prabowo, Legislator Gerindra Dorong Segera Tertibkan ODOL

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:26 WIB
Dapat Instruksi dari Prabowo, Legislator Gerindra Dorong Segera Tertibkan ODOL
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Andi Iwan Aras menyampaikan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban angkutan truk over dimension over loading (ODOL) membawa angin segar.

Bagaimana tidak, upaya Komisi V DPR dalam menertibkan angkutan truk ODOL atau zero ODOL sudah dilakukan sejak lama, namun belum dapat terealisasi dengan maksimal. Menurutnya, Komisi V DPR telah mendorong penuntasan persoalan ODOL dari beberapa tahun lalu.

"Iya saya kira ya, kita dari Komisi V bukan saat ini saja untuk mengejar yang namanya zero ODOL itu, tetapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun yang lalu juga sudah mendorong agar bagaimana persoalan ODOL ini betul-betul bisa diantisipasi, atau dapat diselesaikan," kata Andi saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 25 April 2025.

Andi mengatakan, perintah Presiden Prabowo Subianto agar menertibkan ODOL tentu menjadi angin segar bagi Komisi V DPR. Terutama, dalam menyusun payung hukum terkait aturan ODOL tersebut. 

"Nah ini, saya kira angin segar buat kita karena Kepala Negara juga sudah memberi perhatian terhadap ODOL ini," ucapnya.

Di samping dari itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu mengamini bukan hal mudah bagi Komisi V dalam menertibkan ODOL. Mengingat, penegakan ODOL perlu melibatkan beberapa stakeholder, dari mulai Kementerian Perhubungan, kepolisian, pada sampai Kementerian Perindustrian.

"Jadi memang itu juga memberi masalah, tentu ini dengan perhatian Presiden akan lebih memudahkan mitra kerja Komisi V untuk berkoordinasi dalam upaya penanganan ODOL tersebut," kata Andi.

 

Topik Artikel :
DPR Truk ODOL ODOL
