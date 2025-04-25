Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Hilangnya Sugeng Parwoto, Pendaki yang Ditemukan Meninggal di Gunung Merbabu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:36 WIB
Kronologi Hilangnya Sugeng Parwoto, Pendaki yang Ditemukan Meninggal di Gunung Merbabu
JAKARTA - Kronologi hilangnya Sugeng Parwoto, Pendaki gunung yang ditemukan meninggal di Gunung Merbabu, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (25/4/2025). Sugeng merupakan seorang ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Warga Krajan RT 04/04, Kecamatan Tlogorejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ini bertugas sebagai asisten apoteker. Pria 50 tahun ini sudah lama hobi mendaki gunung, bahkan dia meluangkan waktunya di akhir pekan untuk mendaki.

Pencarian Sugeng yang hilang di gunung dengan ketinggian 3.145 mdpl, sejak Jumat (18/4) akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR Gabungan telah melakukan pencarian selama lima hari. Dia ditemukan meninggal pada Kamis (24/4).

Informasi yang dihimpun Okezone jasad Sugeng Parwoto ditemukan di Pos 3 Gunung Merbabu. Sugeng  melakukan pendakian seorang diri melalui jalur Timboa, yang terletak di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.

Sekadar diketahui, jalur Timboa bukanlah jalur resmi pendakian Gunung Merbabu, sehingga tidak ada izin resmi untuk pendakian di jalur tersebut. Gunung Merbabu mempunyai lima jalur resmi yang sering dilalui pendaki. Yaitu via Selo (Boyolali), Suwanting (Magelang), Wekas (Magelang), Cunthel (Semarang) dan Thekelan (Semarang).

Saat melakukan pendakian, Sugeng bertemu dengan rombongan yang terdiri atas enam orang. Mereka kemudian berkemah di pos lima di jalur via Timboa.

Namun pada Sabtu (19/4) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB terjadi badai. Kemudian, pada Sabtu pagi, rombongan yang berusaha mengecek keberadaan Sugeng tidak menemukannya.

 

