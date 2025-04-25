Resolve Asia: Media Berperan Penting Menyuarakan Perubahan Sosial

JAKARTA – Resolve Asia menggelar media gathering bertajuk “Ngopi Bareng Media: Menjembatani Dampak Sosial” di Kafe Saudagar Kopi, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025). Acara ini bukan sekadar ajang halal bihalal pasca-Lebaran, tetapi juga ruang reflektif dan apresiatif terhadap kontribusi media dalam mendorong keberlanjutan program sosial dan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia.

Media tidak hanya menyuarakan kebenaran, tetapi juga membentuk arah perubahan sosial. Di Resolve Asia, kami percaya bahwa transformasi sosial tidak bisa terjadi tanpa komunikasi publik yang kuat, dan di sanalah peran strategis media berada,” ujar Maitra Widiantini, CEO Resolve Asia.

Dalam paparannya di depan awak media sosok yang sudah berpengalaman 20 tahun di dunia filantropi dan fundraising ini menyatakan, di tengah masih tingginya ketimpangan sosial di Indonesia—lebih dari 25 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan ribuan desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar—peran media menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai penyampai berita melainkan juga sebagai penghubung empati, advokasi, dan solusi.

Sebagai konsultan CSR dan fundraising, Resolve Asia selama tiga tahun terakhir ini menjadi jembatan antara korporasi dan organisasi masyarakat sipil dalam mengubah kepedulian menjadi aksi, dan aksi menjadi dampak. Resolve Asia menjalankannya melalui pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang strategis. Resolve, lanjut Maitra, tidak hanya merancang program sosial melainkan juga memastikan bahwa cerita-cerita perubahan itu sampai ke publik.

“Isu-isu yang diangkat Resolve Asia hendaknya menjembatani jurnalis dengan kondisi riil di masyarakat” ujar Anwar Aras, salah satu jurnalis peserta diskusi. Kolaborasi yang konsisten dengan Resolve Asia, lanjutnya, membantu media-media baru untuk mendapatkan narasi-narasi sosial yang lebih bermakna dan berdampak.