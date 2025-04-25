Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resolve Asia: Media Berperan Penting Menyuarakan Perubahan Sosial

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:41 WIB
Resolve Asia: Media Berperan Penting Menyuarakan Perubahan Sosial
Gathering Resolve Asia
A
A
A

JAKARTA – Resolve Asia menggelar media gathering bertajuk “Ngopi Bareng Media: Menjembatani Dampak Sosial” di Kafe Saudagar Kopi, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025). Acara ini bukan sekadar ajang halal bihalal pasca-Lebaran, tetapi juga ruang reflektif dan apresiatif terhadap kontribusi media dalam mendorong keberlanjutan program sosial dan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia.

Media tidak hanya menyuarakan kebenaran, tetapi juga membentuk arah perubahan sosial. Di Resolve Asia, kami percaya bahwa transformasi sosial tidak bisa terjadi tanpa komunikasi publik yang kuat, dan di sanalah peran strategis media berada,” ujar Maitra Widiantini, CEO Resolve Asia.

Dalam paparannya di depan awak media sosok yang sudah berpengalaman 20 tahun di dunia filantropi dan fundraising ini menyatakan, di tengah masih tingginya ketimpangan sosial di Indonesia—lebih dari 25 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan ribuan desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar—peran media menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai penyampai berita melainkan juga sebagai penghubung empati, advokasi, dan solusi.

Sebagai konsultan CSR dan fundraising, Resolve Asia selama  tiga tahun terakhir ini menjadi jembatan antara korporasi dan organisasi masyarakat sipil dalam mengubah kepedulian menjadi aksi, dan aksi menjadi dampak. Resolve Asia menjalankannya melalui  pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang strategis. Resolve, lanjut Maitra, tidak hanya merancang program sosial melainkan juga memastikan bahwa cerita-cerita perubahan itu sampai ke publik.

“Isu-isu yang diangkat Resolve Asia hendaknya menjembatani jurnalis dengan kondisi riil di masyarakat” ujar Anwar Aras, salah satu jurnalis peserta diskusi. Kolaborasi yang konsisten dengan Resolve Asia, lanjutnya, membantu media-media baru untuk mendapatkan narasi-narasi sosial yang lebih bermakna dan berdampak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
media massa Media Resolve Asia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/16/3171096//komdigi_dorong_peningkatan_sdm_di_era_ai-zftZ_large.jpeg
Komdigi Dorong Penguatan SDM Media Massa di Tengah Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164273//media_massa-gasr_large.jpg
Media Miliki Peran Krusial dalam Menopang Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158339//angela_tanoe-aTSn_large.jpg
Peran Penting Media Jaga Kredibilitas Informasi, Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Muda Jadi Konten Kreator Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158338//angela_tanoe-H73U_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Sebut Media Kredibel Tetap Jadi Rujukan di Era Keterbukaan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148785//mnc-VtFz_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Sebut MNC Media Buat Terobosan Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139319//ahy-HelF_large.jpg
Menko AHY Soroti Peran Media dalam Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement