Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kartini Masa Kini, Cerita Hanna Artiany Dapat Kekerasan Verbal Sejak Kecil tapi Tetap Bangkit

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |17:10 WIB
Kartini Masa Kini, Cerita Hanna Artiany Dapat Kekerasan Verbal Sejak Kecil tapi Tetap Bangkit
Hanna Artiany
A
A
A

JAKARTA - Banyak perempuan yang diam-diam sedang berjuang menghadapi badai kehidupannya. Hanna Artiany membagikan kisah hidupnya untuk memberikan dukungan dan semangat bagi kaum perempuan untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam novel Berdamai Dengan Badai, penerbit Gramedia Pustaka Utama, Hanna Artiany menuturkan perjuangannya mengalami verbal abuse sejak kecil yang terjadi di rumahnya, hingga perkawinannya yang pertama, selama 17 tahun. Namun Hanna tak menyerah, ia memutuskan bangkit untuk mengejar mimpi dan kebahagiaannya. Hanna percaya di luar sana, banyak perempuan yang pernah dan tengah mengalami nasib yang serupa, namun tak memiliki kesempatan untuk bersuara.

Petikan kisah Hanna terutama pada bagian masa mahasiwa dan kisah cinta dengan Gani, telah diangkat ke film Sampai Nanti, Hanna, yang kini sedang tayang di Netflik. Animo penonton perempuan yang ingin tahu lebih jauh tentang perjuangan Hanna, menjadi pemacu untuk melengkapi kisah ini, yang kemudian dituangkan oleh Andrei Aksana ke dalam novel Berdamai Dengan Badai.

Peluncuran novel ini diadakan di Rumarasa Nusantara, Jakarta, bertajuk Bincang Sore bersama Hanna Artiany. Acara ini dipandu oleh moderator Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., AllArb, yang merupakan penulis, pemerhati Koperasi dan UMKM. Sessi pertama diawali dengan berbincang bersama Asri Welas, aktris, penari, dan pemerhati topik anak dan perempuan, yang mengalami kisah serupa dengan Hanna, dalam perkawinan pertamanya selama 17 tahun. 

Pada sesi ini dilengkapi juga dengan pendapat ahli dari psikolog dan hypnotherapist Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, B.Sc., M.B.A. Sessi kedua dilanjutkan dengan berbincang tentang proses penulisan novel Hanna bersama Andrei Aksana.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan buku oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama kepada para nara sumber, mewakili kaum perempuan yang sedang berjuang menghadapai badai. Lalu penyerahan buku kepada Dr. Ary Zulfikar, S.H, M.H., selaku executive producer Azoo Projects yang memproduksi film Sampai Nanti, Hanna.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178108//kartini-Y0EW_large.jpg
Kartini Muljadi Meninggal Dunia, Ini Perjalanan Karier dan Bisnisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590//film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134298//perindo-opbC_large.jpg
Refleksi di Seminar UI, Sri Gusni: Perempuan Bisa Memimpin Lewat Keberanian ala Kartini Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/11/3133859//umkm-m5aw_large.jpg
Kisah Kartini Muda Wujudkan Brand Fesyen Lokal yang Berdayakan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/612/3132948//kisah_inspiratif_hana_merlian_wanita_tuli_dan_atlet_untuk_berjuang_hidup-xdb3_large.jpg
Kisah Inspiratif Hana Merlian, Wanita Tuli dan Atlet untuk Berjuang Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/612/3132669//siti_rofiah-0hFH_large.jpeg
Kisah Inspiratif Rofiah, Kartini Masa Kini yang Berdayakan Puluhan Perempuan Desa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement