Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Punya Motor Royal Enfield Warna Hijau tapi yang Disita Hitam, Lho Kok Bisa?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |18:11 WIB
Ridwan Kamil Punya Motor Royal Enfield Warna Hijau tapi yang Disita Hitam, Lho Kok Bisa?
Ridwan Kamil Punya Motor Royal Enfield Warna Hijau tapi yang Disita Hitam/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield dari tangan Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB. Namun motor itu bukanlah motor yang sama sebagaimana tercantum dari LHKPN terakhir Ridwan Kamil.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Ridwan Kamil tercatat memiliki motor jenis yang namun berwarna green battle atau hijau. Namun, KPK justru menyita motor yang berwarna hitam.

KPK menyebut bahwa barang yang disita penyidik harus mempunyai dasar. Dasar penyitaan itu berupa penyidikan yang sedang dilakukan.

"Ada teman teman yang bertanya, kok yang disita motor hitam bukan hijau?Kembali lagi ke dasar penyitaan. Penyitaan itu harus ada dasarnya. Apa? Ada kaitannya dengan perkara yang ditangani," ungkap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, apabila motor hijau yang sesuai dengan LHKPN tidak disita maka tidak ada kaitannya dengan penyelidikan dugaan korupsi Bank BJB. Sebaliknya, motor berwarna hitam diduga memiliki keterkaitan.

"Karena tidak disita (yang warna hijau). Maka penyidik tidak menilai itu ada kaitan di perkara itu," jelas Tessa.

KPK akan melakukan klarifikasi terhadap barang bukti hasil sitaan selama penyidikan sebuah kasus. Namun demikian, ia belum bisa memastikan kapan pemanggilan Ridwan Kamil. "Belum ada jadwal (pemanggilan RK) sampai saat ini," tutup Tessa.

Sebagai informasi, nama RK terseret dalam pusara korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB. KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement