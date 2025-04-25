Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Pembukaan Jambore Karhutla Riau 2025, Kapolri: Pemuda Ujung Tombak Penjaga Kelestarian Lingkungan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |18:34 WIB
Pimpin Pembukaan Jambore Karhutla Riau 2025, Kapolri: Pemuda Ujung Tombak Penjaga Kelestarian Lingkungan
Jambore Karhutla
A
A
A

JAKARTA - Jambore Karhutla Riau 2025 resmi dibuka pada Jumat (25/4/2025) di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak. Pembukaan kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kegiatan ini turut hadir Menteri Kehutanan RI, Perwakilan berbagai Kementerian, Forkopimda Provinsi Riau, dan lebih dari 2.000 pemuda. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menjelang musim kemarau yang akan mulai terjadi di Riau pada awal Mei hingga Juli 2025.

"Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta menerapkan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla" kata Listyo.

Listyo juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. 

"Pemuda adalah ujung tombak untuk membangun kesadaran kolektif yang berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan".

Jambore Karhutla Riau 2025 ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu 25 - 37 April 2025, dan diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari organisasi Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, Karang Taruna, para pemuda Riau. 

Pada kegiatan ini, akan dilaksanakan Talkshow dengan 10 Narasumber Nasional maupun Daerah, tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
