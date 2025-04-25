Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah 2 Rumah Tersangka Korupsi Bank BJB, Sita Mobil Pajero dan Motor Xmax

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |18:52 WIB
Jubir KPK Tessa Mahardhika (Foto Jonathan Simanjuntak/Okezone)
Jubir KPK Tessa Mahardhika (Foto Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB. Terbaru, penggeledahan dilakukan di dua rumah milik tersangka.

"Pada tanggal 15 dan 16 April 2025, KPK melakukan tindakan penggeledahan dua rumah milik tersangka yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Cirebon," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Dalam proses penggeledahan itu, KPK menyita sebanyak empat kendaraan. Kendaraan yang disita di antaranya 1 unit Mitsubishi Pajero, 1 unit Toyota Zenix Hybrid, 1 unit Toyota Avanza dan 1 unit sepeda motor Yamaha XMax.

"Kendaraan-kendaraan tersebut diduga punya keterkaitan dengan perkara sebagaimana di atas," ungkap Tessa.

Meski demikian, tak jelas rumah tersangka mana yang digeledah. Tessa menyebut rincian penggeledahan akan ditanyakan lagi ke penyidik.

"Sayangnya, informasi yang disampaikan penyidik (terkait penggeledahan) belum terlalu detail," tutup Tessa.

Sebagai informasi, nama Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terseret dalam pusara korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

 

