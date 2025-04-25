Cuaca Buruk, 3 Pesawat Lion dan Batik Air Tujuan Soekarno-Hatta Dialihkan ke Kertajati

JAKARTA - Cuaca buruk yang terjadi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, membuat pendaratan pesawat terpaksa dialihkan. Corporate Communications Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro menyampaikan ada tiga pesawat tujuan Soekarno-Hatta yang dialihkan ke Bandara Udara Internasional Kertajati (KJT), Majalengka.

"Cuaca yang dimaksud hujan intensitas tinggi yang menyebabkan berupa jarak pandang pendek (visibility) yang tidak memenuhi kualifikasi keselamatan penerbangan. Hal ini membuat pendaratan Lion Air dan Batik Air di Soekarno-Hatta tidak memungkinkan untuk sementara waktu," kata Danang dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

Adapun, penerbangan yang terdampak dan dialihkan ke Kertajati, adalah, Lion Air JT-129 rute Belitung-Jakarta; Batik Air ID-6595 rute Surabaya-Jakarta dan Batik Air ID-6527 rute Labuan Bajo-Jakarta.

"Keputusan pengalihan tersebut diambil langsung oleh pilot yang bertugas, dan telah sesuai dengan standar prosedur keselamatan serta panduan operasional yang berlaku," ujarnya.

Dia juga menambahkan, pengalihan ini merupakan langkah yang sangat tepat dan profesional untuk menjamin keselamatan seluruh pelanggan dan kru. Nantinya setelah cuaca baik, tiga pesawat yang telah mendarat di Kertajati akan kembali terbang untuk mendarat di Soekarno-Hatta.

"Setelah kondisi cuaca membaik dan bandar udara Soekarno-Hatta dinyatakan aman untuk operasional, seluruh penerbangan telah kembali dilanjutkan dari Kertajati menuju tujuan akhir, yakni Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)