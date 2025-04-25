Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alihkan Penahan Dirut JakTV Jadi Tahanan Kota, Kejagung: Karena Sakit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |21:17 WIB
Alihkan Penahan Dirut JakTV Jadi Tahanan Kota, Kejagung: Karena Sakit
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan penahanan Direktur JakTV, Tian Bahtiar (TB) menjadi tahanan Kota. Kejagung menyebut pengalihan ini karena yang bersangkutan sakit.

"TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore, karena alasan sakit," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat dihubungi, Jumat (25/4/2025).

Tian diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Tak hanya Tian, Kejagung juga menetapkan MS dan JS selaku advokat sebagai tersangka.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengungkapkan, perkara penanganan tindak pidana korupsi, suap, dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di PN Jakpus, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor prin 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara a quo, penyidik melakukan penyitaan di beberapa tempat.

Dalam penggeledahan itu, kata dia, penyidik telah menyita dokumen BBE, baik berupa handphone maupun laptop yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. 

"Pertama, tersangka MS selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Kedua, tersangka JS selaku dosen dan advokat berdasarkan penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan Jak TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025," kata Qohar, Selasa (22/4/2025).
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kejaksaan agung Kejagung JAK TV
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179907//kejagung-9Uub_large.jpg
Kejagung Geledah 5 Lokasi Terkait Kasus Limbah Sawit, Salah Satunya Rumah Pejabat Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179905//korupsi-htjn_large.jpg
Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759//judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179465//silfester_matutina-tMIY_large.jpg
Di Mana Silfester Matutina? Kejagung Klaim Jaksa Eksekutor Masih Cari Keberadaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444//kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427//sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement