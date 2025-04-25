Pererat Hubungan Bilateral, Kasad Terima Kunjungan Kehormatan Kasgab Jepang

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Gabungan (Kasgab) Pasukan Bela Diri Jepang (Chief of Staff, Joint Staff, Japan Self-Defense Force) General Yoshihide Yoshida di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Kehadiran General Yoshihide Yoshida merupakan wujud implementasi dari eratnya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, serta bentuk komitmen bersama dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan.

Hubungan strategis antara kedua negara dilandasi oleh kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik, dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, inklusivitas, serta tatanan hukum internasional. Keduanya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan berbagai program dan kerja sama militer.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda penting, di antaranya peningkatan latihan bersama (Latma) yang semula hanya mengirimkan observer, kini akan dilanjutkan dengan pengiriman personel untuk ikut langsung dalam Latma Gulbencal (Penanggulangan Bencana Alam). Selain itu, dibahas pula kerja sama di bidang intelijen dan pertukaran personel, khususnya perwira muda, sebagai bagian dari pembinaan generasi penerus di militer melalui pertukaran program pendidikan.

Harapannya, kerja sama antara TNI AD dan Pasukan Bela Diri Jepang dapat terus ditingkatkan, baik melalui penambahan alokasi pendidikan militer maupun peningkatan level Latma, guna mendukung pengembangan profesionalisme prajurit kedua negara.

(Khafid Mardiyansyah)