HOME NEWS NASIONAL

OSO Instruksikan 528 Anggota DPRD Hanura di Daerah Jangan Lupakan Kepentingan Rakyatnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |23:11 WIB
OSO Instruksikan 528 Anggota DPRD Hanura di Daerah Jangan Lupakan Kepentingan Rakyatnya
Bimtek Hanura
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, saat ini kondisi daerah sedang tidak baik-baik saja. OSO menginstruksikan kadernya yang menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, komit membela kepentingan rakyat daerah.

"Daerah perlu kalian sebagai pejuang, untuk membuka lapangan kerja dan kesejahteraan. Itulah tujuan saudara digembleng. Daerah makmur, baru bisa Indonesia makmur," kata OSO saat Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura seluruh Indonesia Tahun 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kamis (25/4/2025).

Dalam Bimtek yang mengangkat tema Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera ini, OSO berharap, 528 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Fraksi Partai Hanura yang hadir dapat semakin menguatkan komitmen untuk memajukan daerah.

"Ikuti Bimtek ini dengan baik. Pelajari semua demi kepentingan rakyat daerah," imbaunya.

Dikatakan OSO, tagline mendukung daerah hanya dimiliki oleh Partai Hanura. Karenanya, semangat ini harus digegapgempitakan segenap kader. Ditegaskan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini, membangun dan memakmurkan daerah, bukanlah daerahisme.

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
OSO Hanura Partai Hanura
