HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekayasa Lalin Diterapkan di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Imbas Pembangunan LRT, Berikut Lokasinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |13:30 WIB
Rekayasa Lalin Diterapkan di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Imbas Pembangunan LRT, Berikut Lokasinya
Rekayasa lalin imbas pembangunan LRT Jakarta (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) Jalan Matraman sisi Selatan Flyover Pramuka, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur imbas pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai yang akan memasuki tahapan pekerjaan struktur Viaduct P124B-P134B Cluster 3 STA. 4+440 s/d 4+740. Adapun rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai 27 April 2025-31 Mei 2026 mendatang.

"Sehubungan dengan adanya pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) Zona 2 di Jalan Matraman, Dishub DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas berbagai lokasi mulai tanggal 27 April 2025 - 31 Mei 2026," tulis laman Instagram @dishubdkijakarta dikutip, Jumat (25/4/2025).

"Pada Zona 2 ini, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B akan memasuki tahap pekerjaa Struktur Viaduct P124B-P134B Cluster 3 STA. 4+440 sampai dengan 4+740," tambahnya.

Dishub DKI juga mengimbau pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Berikut rekayasa lalu lintas yang diberlakukan:

1. Simpang Jalan Matraman-Jalan Salemba-Jalan Pramuka 
- Penutupan Jalan Matraman (sisi Selatan Flyover Pramuka 
- Lalu lintas dari Selatan/Kampung Melayu menuju Manggarai dialihkan melalui Contraflow jalur Transjakarta sisi Utara flyover.
- Kendaraan dari Utara/Jalan Salemba Raya menuju Manggarai dialihkan melalui Contraflow jalur Transjakarta sisi Utara flyover.
- Kendaraan dari Barat/Pulogadung menuju Manggarai masih bisa melintasi flyover.
- Kendaraan Transjakarta Koridor 4 menggunakan jalur Matraman-Slamet Riyadi-Manggarai.

 

