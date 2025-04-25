Ini Temuan Dokter Forensik Terkait Kematian Mahasiswa UKI

JAKARTA - Polisi menghentikan penyelidikan kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) bernama Kenzha Erza Walewangko (22) lantaran tidak memenuhi unsur pidana. Sejumlah temuan autopsi tubuh korban pun turut terungkap.

Dokter Forensik RS Polri, Arfiani Ika Kusumawati menjelaskan ada temuan alkohol dalam tubuh korban. Temuan alkohol itu berada di lambung dengan dosis tinggi dan di darah dengan dosis rendah.

"Itu berarti korban tersebut mengkonsumsi alkohol yang dalam jumlah besar yang dia menurunkan kesadarannya," kata Arfiani, Jumat (25/4/2025).

Arfiani menilai kadar alkohol itu memang tak menjadi penyebab langsung kematian korban. Namun, justru berperan dalam penurunan kesadaran korban.

"Si alkohol tersebut gak bikin mati tapi dia berperan penting dalam penurunan kesadaran," ungkapnya.