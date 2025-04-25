Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Balai Kota Dibanjiri Pencari Kerja, Pramono Minta Wali Kota hingga Lurah Terima Pendaftaran PPSU dan PJLP

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |13:05 WIB
Pencari Kerja di Balai Kota. Foto: Okezone/Refi.
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Wali Kota, Bupati hingga tingkat Kelurahan agar pro-aktif menerima pendaftaran pasukan oranye atau PPSU dan PJLP lainnya. Hal itu agar Balai Kota tak lagi dibanjiri oleh para pencari kerja itu. 

"Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait, untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Pramono menyebut bahwa pada periode 2025 ini sebanyak 1.100 khusus pasukan oranye. Ia menjamin proses rekrutmen pun secara terbuka. 

"Sehingga dengan demikian, sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka," ucapnya.

"Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini," tambahnya.

Sebelumnya, Pramono menyebut 7.000 lebih pelamar kerja PPSU telah mendaftar periode 22-23 April 2025 lalu. Sedangkan khusus rekrutmen personil damkar tahun 2025 ini sebanyak 1.000 personel.

(Puteranegara Batubara)

      
