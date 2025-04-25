Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Penyebab Kematian Mahasiswa UKI Bukan Dikeroyok, Ini Penjelasan Dokter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |14:50 WIB
Terungkap! Penyebab Kematian Mahasiswa UKI Bukan Dikeroyok, Ini Penjelasan Dokter
Penyebab Kematian Mahasiswa UKI Bukan Dikeroyok, Ini Penjelasan Dokter (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur menghentikan penyelidikan terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko, yang dikabarkan meninggal usai dikeroyok. Dokter forensik pun menyampaikan penyebab kematian korban.

“Korban tersebut di dalam pengaruh alkohol yang sangat besar, jadi dia tidak bisa bangun secara seperti orang kalau tidak dalam kondisi pengaruh alkohol tinggi. Jadi makanya saya pikir meninggalnya adalah karena mekanisme dia susah bernafas pada saat dia posisi terjatuh,” kata Dokter Forensik RS Polri Arfiani Ika Kusumawati kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Ika menerangkan, kondisi tersebut diperparah dengan korban yang tidak sadarkan diri lantaran pengaruh minuman keras.

“Ditambah lagi ternyata ketika beliau terjatuh  ada luka di kepala yang tadi saya sebutkan. Memang ada luka terbuka, tapi kalau luka tersebut berdiri sendiri itu tidak menyebabkan kematian, tapi ini merupakan  suatu rangkaian seperti itu,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kenzha Walewangko tewas pada, Selasa 4 Maret 2025, malam. Dalam kasus tersebut, beredar informasi bahwa korban tewas usai dikeroyok.

Polisi sudah melakukan prarekonstruksi terkait peristiwa tersebut. Prarekonstruksi itu digelar di tempat kejadian perkara (TKP), di area taman kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu 26 Maret 2025. 

Total ada 70 adegan yang direka ulang para saksi dalam kegiatan prarekonstruksi tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721//pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164714//pengeroyokan-2Gwo_large.jpg
Polres Serang Tetapkan Empat Tersangka Pengeroyokan Staf KLH dan Wartawan, Dua Oknum Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/525/3159273//mahasiswa_unisba_dikeroyok-YUIe_large.jpg
Gegara Tolak Cinta Wanita, Mahasiswa Unisba Babak Belur Dikeroyok 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158305//pemerkosaan-xpnW_large.jpg
Dicekoki Miras, Gadis di Lampung Diperkosa 2 Remaja di Depan Adiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/519/3157038//siswa_baru_smpn_3_doko_blitar_dikeroyok_teman-wBPt_large.jpg
Viral! Siswa Baru SMPN 3 Doko Blitar Dikeroyok Teman saat Kerja Bakti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement