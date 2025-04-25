Terungkap! Penyebab Kematian Mahasiswa UKI Bukan Dikeroyok, Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur menghentikan penyelidikan terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko, yang dikabarkan meninggal usai dikeroyok. Dokter forensik pun menyampaikan penyebab kematian korban.

“Korban tersebut di dalam pengaruh alkohol yang sangat besar, jadi dia tidak bisa bangun secara seperti orang kalau tidak dalam kondisi pengaruh alkohol tinggi. Jadi makanya saya pikir meninggalnya adalah karena mekanisme dia susah bernafas pada saat dia posisi terjatuh,” kata Dokter Forensik RS Polri Arfiani Ika Kusumawati kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Ika menerangkan, kondisi tersebut diperparah dengan korban yang tidak sadarkan diri lantaran pengaruh minuman keras.

“Ditambah lagi ternyata ketika beliau terjatuh ada luka di kepala yang tadi saya sebutkan. Memang ada luka terbuka, tapi kalau luka tersebut berdiri sendiri itu tidak menyebabkan kematian, tapi ini merupakan suatu rangkaian seperti itu,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kenzha Walewangko tewas pada, Selasa 4 Maret 2025, malam. Dalam kasus tersebut, beredar informasi bahwa korban tewas usai dikeroyok.

Polisi sudah melakukan prarekonstruksi terkait peristiwa tersebut. Prarekonstruksi itu digelar di tempat kejadian perkara (TKP), di area taman kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu 26 Maret 2025.

Total ada 70 adegan yang direka ulang para saksi dalam kegiatan prarekonstruksi tersebut.

(Angkasa Yudhistira)