Rawan Kecelakaan, Anggota DPRD DKI Minta Jalan Rusak di Flyover Grogol Diperbaiki

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meninjau Jalan rusak di Flyover Jalan S. Parman, Grogol Petamburan (Foto: Refi Sandi/Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meninjau jalan rusak di Flyover Jalan S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Banyak aduan dari masyarakat karena jalan rusak menjadi rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kenneth berjalan dari arah Latumenten menuju Tomang itu dan melihat langaung jalan rusak dan gompal pada Rabu 23 April 2025 malam. Ia melihat langsung kondisi jalan yang rusak.

"Apa yang menjadi dasar saya ke sini laporan masyarakat. Jadi pas kebetulan saya lewat sini ternyata benar jalannya rusak," kata Kenneth di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Usai meninjau jalan rusak, Kenneth pun mengubungi pihak Sudin Bina Marga untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini dirasa perlu karena dari laporan yang diterima, jalan rusak ini telah menyebabkan korban, khususnya bagi pengendara roda dua. Baca Juga: Warga Kulonprogo Tanam Pisang dan Kelapa di Jalan Rusak

"Pada pemerintahan Pak Gubernur Pramono ini, saya tidak mau ke depan jalan raya tidak tertata dengan baik, tidak terpelihara dengan baik. Apalagi ini kan jalan utama, jalan protokol," ujarnya.