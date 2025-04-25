Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diciduk Polisi, Begini Tampang Melas Pembunuh Pria Dalam Karung di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |15:20 WIB
Diciduk Polisi, Begini Tampang Melas Pembunuh Pria Dalam Karung di Tangerang
Pembunuh pria dalam karung di Tangerang (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
JAKARTA - Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap Nana alias Ragil, pelaku pembunuhan Al-Bashar yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terbungkus karung di pinggir Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang. Kini, tertunduk lesu dengan tangan diborgol.

Berdasarkan pantauan Jumat (25/4/2025), terlihat pelaku dihadirkan saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Terlihat Nana alias Ragil sudah menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Ia pun hanya tertunduk lesu dengan kondisi tangan terborgol. Pelaku juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

Motif

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, motif pelaku melakukan aksinya lantaran adanya permasalahan pekerjaan di tempat kerja. “Motif melakukan pembunuhan karena ada masalah pekerjaan di tempat kerja (konveksi),” kata Ade Ary, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim menuturkan, pelaku melakukan aksinya seorang diri. “Pelaku tunggal,” ujar Abdul Rahim.

Sebagai informasi, korban ditemukan di dalam got di Jalan Daan Mogot KM 21, Batu Ceper, Kota Tangerang dengan kondisi terbungkus karung pada Selasa 22 April kemarin. Korban ditemukan setelah warga mencium bau menyengat.

(Arief Setyadi )

      
