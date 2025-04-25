Tangsel Masuk 10 Besar Kota Berkinerja Terbaik, Wamendagri: Jangan Berhenti Lakukan Inovasi!

JAKARTA- Pemerintah Kota Tangerang Selatan masuk jajaran 10 besar kota berkinerja terbaik secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2024. Pengumuman ini ditetapkan melalui Keputusan Mendagri.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang menerima penghargaan.

“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil meraih penghargaan, teriring dengan doa terbaik agar tetap tidak berhenti melakukan inovasi dan terus menginspirasi,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).

Bima Arya juga menekankan pentingnya evaluasi bersama terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama 29 tahun. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya makna otonomi daerah sebagai sarana pemerataan pembangunan dan lahirnya pemimpin daerah yang inspiratif.

“Tapi evaluasi ini tidak bisa hanya satu pihak, tapi harus dari banyak pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja tapi butuh kerjasama semua stakeholder, untuk bermitra memajukan daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan rasa syukurnya atas hasil evaluasi kinerja Kota Tangerang Selatan dengan nilai 3,5480 yang masuk dalam kategori tinggi ini.

“Hari ini kami mendapatkan penghargaan dalam informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai yang tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendapatkan penilaian yang terus meningkat,” ujarnya.