HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meresahkan! Kawanan Maling Gasak Skutik di Area Parkir Stasiun Gambir Jakpus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |17:16 WIB
Meresahkan! Kawanan Maling Gasak Skutik di Area Parkir Stasiun Gambir Jakpus
CCTV pencurian skutik di Gambir
A
A
A

JAKARTA - Viral aksi kawanan maling menggasak sebuah skuter matik (Skutik) di area parkir Stasiun Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas atau CCTV.

Dalam unggahan laman Instagram @jabodetabek.terkini terlihat pelaku berjumlah dua orang dengan modus melakukan tap in di pintu masuk parkir Stasiun Gambir. Salah satu pelaku menunggu di area pintu masuk sedangkan pelaku lainnya bertugas menggasak skutik.

"Terekam kamera aksi pelaku pencurian sepeda motor dengan modus baru menggunakan tap kartu di Parkiran Resmi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Terlihat pelaku menunggu di gerbang masuk dengan cara sudah menempelkan kartu dan satu orang lagi mengeksekusi motor korban," tulis laman Instagram @jabodetabek.terkini dikutip, Jumat (25/4/2025).

Sementara itu terpisah, Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko meminta agar menkonfirmasi pihak PT Reska Multi Usaha (RMU) perihal itu sebagai pengelola parkir Stasiun Gambir.

"Ke pengelolanya ya Humas PT RMU," ucap Ixfan.

Topik Artikel :
Gambir pencurian CCTV
