MNC Peduli dan MNC Land Menginisiasi Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Kampung Bodogol Sukabumi

SUKABUMI - Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun dan lebih dari 60% di antaranya tidak didaur ulang. Sampah plastik ini berdampak negatif pada lingkungan, termasuk mencemari laut dan tanah.

Menanggapi hal tersebut, MNC Peduli bersama MNC Land berkomitmen untuk berperan aktif dalam melindungi bumi dengan menjaga lingkungan sekitar dengan cara pemanfaat sampah plastik agar tidak menjadi sampah. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada berbagai sekolah untuk ikut berperan.

MNC Peduli bersama MNC Land menginisiasi program green school di SDN Babakan Kencana yang terletak di sekitar Kawasan Ekonomi Khusis MNC Lido City, dengan mengajak siswa dan siswi untuk berperan aktif dalam program peduli lingkungan.

"Seperti yang kita ketahui limbah plastik merupakan limbah terbesar di dunia terutama plastik-plastik sekali pakai seperti plastik kemasan, plastik yang digunakan produk-produk yang dijual. Nah, oleh sebab itu kami MNC Peduli dan MNC Land melaksanakan kegiatan edukasi untuk memanfaatkan limbah plastik di SDN Babakan Kencana yang berada di wilayah kami KEK MNC Lido City," kata Corporate Secretary MNC Land Tbk Moch Tamami, Jumat (25/4/2025).

Siswa dan siswi diberikan edukasi tentang dampak terhadap penggunaan plastik, mengumpulkan sampah plastik hingga pembuatan Vertical Garden dari botol plastik bekas yang dijadikan pot tanaman untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari membuang sampah plastik.