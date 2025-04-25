Tragis! Sopir Taksi Online Dibunuh di PIK 2, Jasad Dibuang ke Kali

TANGERANG - Seorang driver taksi online berinisial MR (35) dibunuh di pinggir Jalan Asia Afrika, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang. Usai dibunuh, jasad korban dibuang ke kali.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyebutkan, pelaku berjumlah dua orang berinisial IT alias Jefri dan NH alias Dayat. Saat ini, keduanya sudah diamankan penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.

“Mereka berdua kemudian memindahkan tubuh korban ke bagasi belakang dan membawanya untuk di buang ke Kali Baru di wilayah Tanjung Burung, Teluknaga, Kabupaten Tangerang,” kata Zain dalam keterangannya Jumat (25/4/2025).

Ia menerangkan, dari keterangan pelaku, kedua pelaku meminjam ponsel milik sekuriti di RSUD Kabupaten Tangerang untuk memesan taksi online melalui aplikasi. Akan tetapi, saat di perjalanan, kedua pelaku justru membunuh korban dan membuang jasadnya ke kali.

“Setelah mendapatkan taksi online tersebut, kedua pelaku meminta diantar ke lokasi sesuai aplikasi yaitu ke Cluster California PIK 2, Tanjung Burung, Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Sebelum sampai tujuan, di pinggir Jalan Asia Afrika PIK 2 korban MR dieksekusi,” ujarnya.