INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuh Sopir Taksi Online di PIK 2 Jual Mobil Korban ke Polisi dengan Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |18:25 WIB
Pembunuh Sopir Taksi Online di PIK 2 Jual Mobil Korban ke Polisi dengan Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
TKP Pembunuhan Sopir Taksi Online di PIK 2
A
A
A

TANGERANG - Polisi menangkap dua orang  terkait kasus pembunuhan terhadap sopir taksi online berinisial MR (35) di pinggir Jalan Asia Afrika, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Bahkan pelaku sempat menjual mobil tersebut kepada seorang polisi.

"Berkat kecurigaan anggota polisi saat transaksi jual beli mobil bekas," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Zain mengatakan, saat itu anggota mencurigai mobil tersebut yang dijual dengan harga murah. Tak hanya itu, ada bercak darah di mobil tersebut.

"Anggota polisi Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya tersebut curiga saat ditawarkan membeli mobil tanpa kelengkapan surat-surat. Ada bercak darah dan stiker yang baru saja dilepas," ujar dia.

Diketahui korban dibunuh pada Kamis (24/4) dini hari. Kedua pelaku berinisial IT alias Jefri dan NH alias Dayat diamankan penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di hari yang sama.

Dia melanjutkan, korban berinisial MR (35) dibunuh di pinggir Jalan Asia Afrika, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang. Usai dibunuh, jasad korban dibuang ke kali.

“Mereka berdua kemudian memindahkan tubuh korban ke bagasi belakang dan membawanya untuk di buang ke Kali Baru di wilayah Tanjung Burung, Teluknaga, Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
