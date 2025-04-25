Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Mayat dalam Karung di Tangerang, Korban Disikut hingga Dipukul Shockbreaker

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |19:15 WIB
Kasus Mayat dalam Karung di Tangerang, Korban Disikut hingga Dipukul <i>Shockbreaker</i>
Ilustrasi
JAKARTA - Polisi membeberkan aksi keji Nana alias Ragil (23) membunuh rekan kerjanya, Al-Bashar (32), yang jasadnya dibungkus karung dan ditemukan dalam got di Batu Ceper, Tangerang. Korban disikut tersangka hingga jatuh terkapar. 

"Saat korban lengah, tiba-tiba tersangka menyikut sekuat tenaga kepala korban menggunakan sikut sebelah kanan mengenai tengkuk korban. Mengakibatkan kepala korban membentuk meja bordir, mengakibatkan korban jatuh tersungkur di lantai," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat (25/4/2025). 

Dia menerangkan, saat korban ingin berdiri, pelaku kemudian membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak tiga kali. Tak hanya itu, pelaku memukul leher korban menggunakan shockbreaker motor. 

"Tersangka menggunakan sebuah besi softbreaker motor yang terletak di atas meja, memukul leher kanan korban sebanyak dua kali. Setelah itu, tersangka memegang piring bekas yang berada di dekat tersangka kembali memukulkan ke kepala korban, piring tersebut pecah," ujar dia.

"Kemudian tersangka kembali menggunakan besi softbreaker memukul leher korban sebanyak dua kali dilanjutkan memukul kepala korban secara acak lima kali," sambungnya. 

