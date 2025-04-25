Jasad Sopir Taksi Online yang Dibunuh di PIK 2 Ditemukan Tim SAR

TANGERANG - Tim SAR menemukan jasad MR (35), sopir taksi online yang dibunuh dan jasadnya dibuang ke kali. Korban ditemukan di Sungai Cisadane.

“Kami bersama unsur SAR gabungan temukan korban pada radius 500 meter dari lokasi kejadian dan kemudian kita evakuasi untuk selanjutnya kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan," kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

Desiana selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR menerangkan, jasad MR ditemukan tim SAR gabungan pada Jumat (25/4) pukul 13.31 WIB. Pencarian dilakukan sejak pagi tadi setelah pihak kepolisian meminta personel rescue Kantor SAR Jakarta untuk membantu dalam proses pencarian korban.

Dia menjelaskan, pencarian terhadap korban dilakukan dengan menyisir Sungai Cisadane menggunakan perahu karet hingga radius 1 kilometer dari lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa begal maut tersebut diduga terjadi pada Kamis (24/4) sekitar pukul 01.00 WIB.

“Unsur yang terlibat dalam proses pencarian terdiri atas Kantor SAR Jakarta, Polsek Teluknaga, Polres Tangerang, Koramil Teluk Naga, dan Damkar/BPBD Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

Jasad Korban Dibuang ke Kali

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menerangkan, korban berinisial MR (35) dibunuh di pinggir Jalan Asia Afrika, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang. Usai dibunuh, jasad korban dibuang ke kali.

“Mereka berdua kemudian memindahkan tubuh korban ke bagasi belakang dan membawanya untuk di buang ke Kali Baru di wilayah Tanjung Burung, Teluknaga, Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.