Pramono Bakal Bangun Patung MH Thamrin, Ditempatkan di Pusat Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membangun patung MH Thamrin dalam waktu dekat. Nantinya, tiruan tersebut akan ditempatkan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Pramono menjelaskan awal mula rencana ini muncul. Menurutnya hal itu setelah dirinya menyoroti adanya patung MH Thamrin dengan berukuran kecil, tapi ditempatkan di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dia pun sampai berdiskusi dengan Gubernur pendahulunya, Fauzi Bowo ihwal sejak kapan patung tersebut dibuat dan alasan tak ditempatkan di Jalan MH Thamrin.

"Beliau (Fauzi Bowo) bilang, ini di era Bang Yos dan era saya, tetapi izinnya dari Istana. Gak ada yang berani minta izin di Istana," kata Pramono saat menghadiri Lebaran Betawi 2025, di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).

Merespons hal tersebut, Pramono pun membulatkan rencananya untuk membangun kembali patung MH Thamrin, dan akan ditempatkan di Jalan MH Thamrin sebagai salah satu simbol utama Jakarta.