Peringati Hari Bumi, Gubernur Ajak Warga Jakarta Matikan Lampu 1 Jam Malam Ini

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengajak seluruh warga Jakarta untuk mematikan lampu selama satu jam pada malam nanti. Gerakan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bumi se-Dunia yang jatuh pada 22 April 2025, lalu.

Pramono menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan instruksi Gubernur yang dibuat oleh Gubernur pendahulunya. Sebagai pemimpin di Jakarta, Pramono akan melanjutkan gerakan ini.

"Kami harapkan hari ini tanggal 26 April jam 20.30 sampai dengan 21.30 lampu mohon dimatikan, dipadamkan, sebagai bagian kita bersama untuk merawat bumi ini," kata Pramono usai menghadiri acara perayaan Lebaran Betawi 2025 di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).

Pramono menyampaikan bahwa gerakan ini tidak hanya di Jakarta, tapi juga telah dilaksanakan oleh seluruh Dunia. Untuk itu, dia meminta kepada jajarannya untuk segera menyosialisasikan kepada masyarakat.

"Saya sudah menginstruksikan di dalam internal Balai Kota untuk ini segera disosialisasikan," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)