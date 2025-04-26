Balita Meninggal Terlindas Mobil di Jagakarsa, Pengendara Diamankan

JAKARTA - Seorang balita berinisial RRA (4) meninggal dumia terlindas mobil di Jalan Moch. Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa nahas itu terjadi pada Jumat, 25 April 2025.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi menjelaskan, kecelakaan itu pertama kali diketahui oleh salah satu pemilik warung berinisial ER (48) di ruas jalan itu. ER yang tengah berdiri di depan warung miliknya melihat mobil yang dikendarai TS (37) melintas.

"Mobil minibus berwarna abu-abu metalik melintas, kemudian melihat korban sudah berada di kolong mobil," kata Nurma, Sabtu (26/4/2025).

Saat ditemukan, korban terlindas ban sebelah kiri mobil. Melihat itu, ER langsung berteriak kepada pengemudi untuk menghentikan kendaraannya.

"Saksi berteriak setop dan mengangkat korban dari bawah kolong mobil minibus tersebut," ucap Nurma.