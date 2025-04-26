Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lebaran Betawi, Gubernur Pramono: Momen Istimewa Menuju 500 Tahun Kota Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |15:40 WIB
Lebaran Betawi, Gubernur Pramono: Momen Istimewa Menuju 500 Tahun Kota Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menghadiri acara Lebaran Betawi 2025 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4). Pramono menyebut acara ini menjadi momen istimewa untuk mewarnai perjalanan kota Jakarta yang akan menginjak usia 500 tahun beberapa tahun mendatang.

"Saya menyambut baik penyelenggaraan Lebaran Betawi sebagai momen istimewa yang mewarnai perjalanan menuju 500 tahun Kota Jakarta, sekaligus sarana untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Jakarta," ujar Pramono, Sabtu (26/4/2025).

Acara bertajuk 'Menyongsong Lima Abad Jakarta dengan Semangat Mempererat Kearifan Lokal Masyarakat Betawi' ini menurutnya menjadi pengingat agar budaya Betawi bisa terus dipelihara. Ia berharap kegiatan ini menjadi momen istimewa bagi warga Jakarta, khususnya masyarakat Betawi, untuk mempererat kebersamaan di tengah keberagaman suku dan etnis.

Pramono lantas menyinggung amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2024 yang mengatur Jakarta merupakan daerah khusus yang memiliki identitas kultur, budaya yang tak terpisahkan dari Betawi. Oleh karenanya kehadiran berbagai kesenian bahkan UMKM kuliner khas Betawi menurutnya merupakan langkah yang bagus.

"Melalui Lebaran Betawi, masyarakat Jakarta diajak untuk berefleksi agar semakin mengenal tradisi Betawi melalui beragam kuliner, produk, maupun pentas seni budaya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
