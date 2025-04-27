Polres Jaktim Klaim Hasil Penyelidikan Tewasnya Mahasiswa UKI Sudah Transparan

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) menghentikan penyelidikan terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko. Polisi mengklaim sudah transparan menyampaikan hasil dari penyelidikan dari kasus tersebut.

“Mengenai penanganan kasus tewasnya mahasiswa UKI atas nama almarhum KEW, Penyelidik Polrestro Jaktim telah melakukan press conference pada tanggal 24 April 2025 dan sudah menyampaikan/menyajikan hasil kinerja secara maksimal dari penyelidik Polrestro Jaktim pada tahap penyelidikan secara transparan,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Bahkan, kata Nicolas, pihaknya sudah melibatkan ahli untuk menjelaskan penyebab kematian dari mahasiswa UKI tersebut.

“Penyelidik Polrestro Jaktim telah mendatangkan ahli secara langsung untuk menjelaskan penyebab kematian,” ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah secara maksimal untuk mengambil keterangan saksi sebanyak 47 orang.

“Hal itu berarti bahwa penyelidik Polrestro Jaktim telah melakukan upaya hukum secara maksimal pada tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Pada akhirnya penyelidik Polrestro Jaktim berkesimpulan bahwa kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana,” jelas dia.