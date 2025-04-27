Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Jaktim Klaim Hasil Penyelidikan Tewasnya Mahasiswa UKI Sudah Transparan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |07:12 WIB
Polres Jaktim Klaim Hasil Penyelidikan Tewasnya Mahasiswa UKI Sudah Transparan
Polres Jaktim Klaim Hasil Penyelidikan Tewasnya Mahasiswa UKI Sudah Transparan (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) menghentikan penyelidikan terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko. Polisi mengklaim sudah transparan menyampaikan hasil dari penyelidikan dari kasus tersebut.

“Mengenai penanganan kasus tewasnya mahasiswa UKI atas nama almarhum KEW, Penyelidik Polrestro Jaktim telah melakukan press conference pada tanggal 24 April 2025 dan sudah menyampaikan/menyajikan hasil kinerja secara maksimal dari penyelidik Polrestro Jaktim pada tahap penyelidikan secara transparan,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Bahkan, kata Nicolas, pihaknya sudah melibatkan ahli untuk menjelaskan penyebab kematian dari mahasiswa UKI tersebut.

“Penyelidik Polrestro Jaktim telah mendatangkan ahli secara langsung untuk menjelaskan penyebab kematian,” ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah secara maksimal untuk mengambil keterangan saksi sebanyak 47 orang. 

“Hal itu berarti bahwa penyelidik Polrestro Jaktim telah melakukan upaya hukum secara maksimal pada tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Pada akhirnya penyelidik Polrestro Jaktim berkesimpulan bahwa kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polres Jaktim UKI Mahasiswa UKI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/338/3168577//polres_jaktim-kj7K_large.jpg
Gawat, Pelaku Penjarahan Gasak 7 Senjata Api di Polsek Matraman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/338/3168526//perusakan-Hvi6_large.jpg
14 Orang Ditetapkan Tersangka Perusakan Kantor Polisi di Jaktim saat Demo, 4 Masih Bocah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166442//polres_jaktim-Dw5m_large.jpg
Polres Jaktim Diserang Massa, Puluhan Mobil Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166434//polsek_pinangranti_rusak_berat-3Se2_large.jpg
5 Polsek di Jakarta Timur Hangus Diserang Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/338/3139158//kapolres_metro_jakarta_timur_kombes_nicolas_ary_lilipaly-9WMK_large.jpg
Kerap Bikin Onar, Ormas Dilarang Jaga Lahan Sengketa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134139//mayat-XRD5_large.jpg
Dilaporkan ke Propam Terkait Kematian Mahasiswa UKI, Kapolres Jaktim Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement