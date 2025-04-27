Hore! CFD di Jalan Margonda Depok Mulai Digelar Pekan Depan

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mulai mengadakan Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan di sepanjang Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, pekan depan, Minggu 4 Mei 2025. Hal itu usai berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk menggelar CFD dari pukul 05.30-8.30 WIB.

"Ya, betul. Kita akan Car Free Day, insya Allah dimulai tanggal 4 Mei. Hasil koordinasi kami dengan Pak Kapolres, ini dari jam setengah 6.00 WIB pagi sampai jam 8.30 WIB," ujar Wali Kota Depok, Supian Suri dalam keterangannya dikutip, Minggu (27/4/2025).

Supian menyebutkan CFD akan dimulai dari kawasan Balai Kota Depok dan membentang sepanjang Jalan Margonda hingga Persimpangan Jalan Juanda. Namun, hanya satu jalur yang ditutup.

"Jadi kita tidak tutup dua jalur, hanya satu jalur. Satu jalur tetap digunakan pengendara mobil atau motor," ucapnya.

Kebijakan ini, kata Supian, merupakan bagian dari semangat pemerintah kota untuk mengajak warga hidup sehat dan aktif. "Waktu yang cukup buat warga Depok untuk menikmati olahraga, jalan kaki, atau sekadar kumpul bareng keluarga," ungkapnya.



(Arief Setyadi )