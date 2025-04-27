Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hore! CFD di Jalan Margonda Depok Mulai Digelar Pekan Depan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |10:17 WIB
Hore! CFD di Jalan Margonda Depok Mulai Digelar Pekan Depan
Ilustrasi car free day (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mulai mengadakan Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan di sepanjang Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, pekan depan, Minggu 4 Mei 2025. Hal itu usai berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk menggelar CFD dari pukul 05.30-8.30 WIB.

"Ya, betul. Kita akan Car Free Day, insya Allah dimulai tanggal 4 Mei. Hasil koordinasi kami dengan Pak Kapolres, ini dari jam setengah 6.00 WIB pagi sampai jam 8.30 WIB," ujar Wali Kota Depok, Supian Suri dalam keterangannya dikutip, Minggu (27/4/2025).

Supian menyebutkan CFD akan dimulai dari kawasan Balai Kota Depok dan membentang sepanjang Jalan Margonda hingga Persimpangan Jalan Juanda. Namun, hanya satu jalur yang ditutup. 

"Jadi kita tidak tutup dua jalur, hanya satu jalur. Satu jalur tetap digunakan pengendara mobil atau motor," ucapnya.

Kebijakan ini, kata Supian, merupakan bagian dari semangat pemerintah kota untuk mengajak warga hidup sehat dan aktif. "Waktu yang cukup buat warga Depok untuk menikmati olahraga, jalan kaki, atau sekadar kumpul bareng keluarga," ungkapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
CFD Depok depok Car Free Day
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177475/cfd-xFVb_large.jpg
Catat! CFD Sudirman-Thamrin 26 Oktober Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168267/car_free_day-3cn9_large.jpg
Denyut CFD Sudirman-Thamrin, Kembali Ramai Usai Demo yang Mencekam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166612/car_free_day-1dXm_large.jpg
Jakarta Pagi Ini, CFD Sudirman-Thamrin Tetap Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161739/cfd_bundaran_hi-UsCY_large.jpg
Aksi Teatrikal Serangan Umum Surakarta Warnai CFD Jakarta di Hari Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3160998/car_free_day-LnwD_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Car Free Day di Jakarta Ditiadakan pada 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160072/cfd-mk7w_large.jpg
Dihadiri Pramono Anung, Kesenian 5 Negara Ramaikan CFD Bundaran HI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement