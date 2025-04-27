Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Melayat Bunda Iffet: Beliau Alasan Slank Tetap Bisa Berkarya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |11:39 WIB
Pramono-Rano Melayat Bunda Iffet: Beliau Alasan Slank Tetap Bisa Berkarya
Pramono-Rano Melayat Bunda Iffet: Beliau Alasan Slank Tetap Bisa Berkarya (Foto : Okezone)
JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel melayat ke rumah duka Bunda Iffet Veceha ibunda dari Bimbing Slank di Markas Besar Jalan Potlot III No.14, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu (27/4/2025) pagi. 

Pantauan di lokasi, Rano terlebih dahulu datang mengenakan pakaian serba hitam menggunakan mobil Hyundai Palisade. Kemudian tak lama berselang Gubernur Pramono turut datang melayat mengenakan pakaian muslim dan kain sarung menggunakan mobil Toyota Land Cruiser.

Pramono menyebut sosok Bunda Iffet merupakan bunda dari kalangan pencinta musik di Indonesia khususnya Slankers di Jakarta.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta ikut berduka atas wafatnya Bunda Iffet yang merupakan bunda bagi semua kaum yang menyukai musik di Jakarta. Dan bunda ini luar biasa. Beliau lah yang suatu hal yang kemudian sampai hari ini Slank tetap bisa berkarya. Menurut saya kontribusi bunda luar biasa. Sehingga kita kehilangan tokoh yang mempersatukan banyak kelompok di jakarta ini. Secara khusus saya hadir dalam memberikan rasa duka saya dan mendoakan Bunda Iffet. Itu yang bisa saya sampaikan," ujar Pramono.

Pramono menyebut bahwa Slank merupakan simbol persatuan musisi di tanah air sehingga jangan sampai terpecah.

"Ya saya tadi berpesan kepada seluruh keluarga terutama Slank. Jangan sampai Bunda Iffet ini wafatnya kemudian slank nya tidak bersatu. Bagi saya Slank ini adalah simbol persatuan musisi yang luar biasa bagi dunia kita. Dengan demikian harus dijaga silaturahmi diantara keluarga sendiri," ucapnya.

Sementara itu, Rano Karno mengenang sosok Bunda Iffet sebagai ibu yang berjasa bagi generasi muda untuk berkegiatan positif.

 

