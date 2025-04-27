Pemotor Tabrak Petugas Taman di Pondok Indah Jaksel, Dua-duanya Tewas!

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan (Jaksel), antara pemotor dengan petugas taman. Kabarnya, terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut.

Peristiwa kecelakaan tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @lbh_jakarta pada Minggu (27/4/2025) pagi tadi. Kecelakaan itu terjadi di kawasan Jalan Metro Pondok Indah yang mana memakan korban jiwa.

"Terjadi kecelakaan diduga petugas kebersihan taman meninggal dunia di Pondok Indah Jakarta Selatan," tulis admin akun tersebut sebagaimana dilihat pada Minggu.

Warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian pun berusaha membantu kecelakaan tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas pun mengalami kepadatan.

Sementara Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Agung mengatakan, kecelakaan melibatkan pemotor berinisial M dan pejalan kaki berinisial H. Pemotor dan pejalan kaki tewas dalam kecelakaan tersebut.

"Iya, penabrak dan yang ditabrak sama-sama meninggal dunia," ujar saat dikonfirmasi.