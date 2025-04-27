Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pemotor CBR Tabrakan di Pondok Indah Jaksel Tewaskan 2 Orang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |15:17 WIB
Kronologi Pemotor CBR Tabrakan di Pondok Indah Jaksel Tewaskan 2 Orang
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan melibatkan pengendara motor berinisial M dan pejalan kaki berinisial H. Pengendara motor dan pejalan kaki pun tewas dalam kecelakaan tersebut.

"Iya, penabrak dan yang ditabrak sama-sama meninggal dunia," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Agung saat dikonfirmasi, Minggu (27/4/2025).

Menurutnya, pengendara motor Honda CBR bernopol B 6967 WET yang berinisial M itu awalnya melaju dari arah Selatan menuju Utara di Jalan Metro Pondok Indah. Tepat di dekat Apartemen Pondok Indah Golf pada Minggu sekira pukul 09.00 WIB, pemotor tersebut kehilangan kendali.

"Terjatuh dan menabrak pejalan kaki sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka meninggal dunia dan kerusakan kendaraan," tuturnya.

Ia menambahkan, pengemudi motor, M yang beralamatkan di Gang Nangka Cimanggis Barat, Ciputat, Tangerang Selatan dan berstatus mahasiswa itu meninggal dunia pasca mengalami luka di kepala, tangan dan kakinya. Sedangkan pejalan kaki, M yang beralamat di Pengabean, Losari, Brebes dan berstatus pegawai swasta itu meninggal pasca mengalami luka di kepalanya.

(Arief Setyadi )

      
