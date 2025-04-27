Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesepeda Tewas Kecelakaan, Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |15:40 WIB
Pesepeda Tewas Kecelakaan, Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pesepeda wanita berinisial LJ dari PT KAI mengalami kecelakaan di depan Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI, Jakarta Pusat saat funbike usai ada sebuah taksi berhenti mendadak beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah tersebut.

"Jadi kebetulan saya mengikuti peristiwa ini yang pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang mendalam," kata Pramono di Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu (27/4/2025).

"Yang kedua, tentunya ketika taksi itu berhenti mendadak kemudian sepedanya terkena pintunya dan kemudian ada motor dari belakang yang menabrak, ini memang kecelakaan, tetapi apapun gak boleh terulang," tambahnya.

Pramono pun akan menertibkan jalur sepeda yang diisi oleh kendaraan lain salah satunya taksi saat menurunkan penumpang di Jakarta.

"Mobil taksi yang secara mendadak parkir ataupun berhenti di situ yang kemudian mengganggu memang biasanya hari Sabtu atau hari Minggu baik itu yang Sabtu untuk sepeda yang Minggu untuk car free day, dan kami akan melakukan penertiban terhadap itu," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
