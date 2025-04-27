Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Polisi Gadungan di Bogor yang Peras Warga Ditangkap, Begini Modusnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |16:05 WIB
2 Polisi Gadungan di Bogor yang Peras Warga Ditangkap, Begini Modusnya
Dua Polisi gadungan peras warga (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Dua polisi gadungan ditangkap di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Keduanya memeras warga dengan modus menuduh terlibat judi online.

Kapolsek Bogor Timur AKP Asep Sundana mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 26 April 2025 malam. Awalnya, terdapat dua korban berinisial UR dan SU yang merupakan buruh bangunan hendak mengisi bensin motor di SPBU Jalan Raya Pajajaran.

"Saat di pom bensin UR dan SU duluan isi bensin. Setelah terisi, jalan duluan dan berhenti di pinggir jalan menunggu rekannya lagi isi bensin," kata Asep dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Tiba-tiba datang dua pelaku berinisial PE dan MU datang menghampiri korban dengan berboncengan motor. Kepada kedua korban, para pelaku mengaku sebagai anggota buser polisi yang sedang bertugas.

"Selanjutnya, kedua korban digeledah dan 2 unit handphone langsung diamankan dengan alasan ada situs judi online. Tidak berapa lama datang rekannya dan langsung diperiksa juga, dikarenakan tidak ada situs judi online rekannya disuruh pulang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Pemerasan Polisi Gadungan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125//kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175062//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-LsY2_large.JPG
Laporkan Ashanty, Eks Karyawan Jalani Pemeriksaan Kasus Perampasan Aset dan Akses Ilegal Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174902//ashanty-WwpJ_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Pakai Uang Perusahaan Demi Suntik Kecantikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement