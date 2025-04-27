2 Polisi Gadungan di Bogor yang Peras Warga Ditangkap, Begini Modusnya

BOGOR - Dua polisi gadungan ditangkap di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Keduanya memeras warga dengan modus menuduh terlibat judi online.

Kapolsek Bogor Timur AKP Asep Sundana mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 26 April 2025 malam. Awalnya, terdapat dua korban berinisial UR dan SU yang merupakan buruh bangunan hendak mengisi bensin motor di SPBU Jalan Raya Pajajaran.

"Saat di pom bensin UR dan SU duluan isi bensin. Setelah terisi, jalan duluan dan berhenti di pinggir jalan menunggu rekannya lagi isi bensin," kata Asep dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Tiba-tiba datang dua pelaku berinisial PE dan MU datang menghampiri korban dengan berboncengan motor. Kepada kedua korban, para pelaku mengaku sebagai anggota buser polisi yang sedang bertugas.

"Selanjutnya, kedua korban digeledah dan 2 unit handphone langsung diamankan dengan alasan ada situs judi online. Tidak berapa lama datang rekannya dan langsung diperiksa juga, dikarenakan tidak ada situs judi online rekannya disuruh pulang," ujarnya.