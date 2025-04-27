Hadir di Lebaran Sekampung Rawa Buaya, Anggota DPRD Perindo: Budaya Betawi Harus Dikembangkan

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin menghadiri kegiatan Lebaran Sekampung bersama warga RW 3, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

“Hari ini, Rawa Buaya di RW 3 melakukan lebaran sekampung se-RW atau se Rawa Buaya. Ini adalah gayung bersambut yang disampaikan oleh Pak Gubernur agar dilakukan di setiap Kabupaten,” kata Dina saat ditemui di Masjid Nurul Iman, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Minggu (27/4/2025).

Kegiatan itu, kata dia, melakukan silaturahmi antar masyarakat Betawi khususnya di RW 03. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan makan bersama khas Betawi.

“Kegiatannya silaturahmi sama masyarakat Betawi di RW 03 dilanjutkan makan bersama makanan khas betawi ada kue pancong, kue cucur, ada lontong sayur, banyak sekali makanan khas Betawi sengaja dihadirkan di RW 3 di Rawa Buaya ini,” ujar dia.

Di sisi lain, ia mengaku takjub dengan antusiasme masyarakat yang turut hadir pada kegiatan tersebut. Ia pun berharap, agar kegiatan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain. Sebab, ia menegaskan, budaya Betawi itu harus dikembangkan.

“Harapannya mudah-mudah bisa dilakukan di RW-RW lain, karena budaya Betawi harus dikembangkan di DKI Jakarta,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)