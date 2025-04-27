Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Hilang di Pesanggrahan Jaksel, Polisi: Masih Telusuri Saksi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |17:39 WIB
Anak Hilang di Pesanggrahan Jaksel, Polisi: Masih Telusuri Saksi
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, hingga kini masih menelusuri kasus anak hilang, Alvaro Kiano Nugroho (6) di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sejauh ini, sudah ada 3 orang saksi yang dimintai keterangan oleh polisi.

"Sementara untuk saksi ada tiga yang kita periksa, baik dari keluarga maupun dari pihak pengurus masjid," ujar Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Murodih, Minggu (27/4/2025).

Menurutnya, hingga kini polisi masih menyelidiki kasus anak hilang tersebut, khususnya mencari keberadaan sang anak. Salah satunya dengan mencari tahu dari saksi-saksi, baik warga, maupun keluarga anak.

Pasalnya, kata dia, polisi belum menemukan rekaman CCTV yang menggambarkan keberadaan sang anak sebelum akhirnya hilang. Maka itu, polisi harus mengandalkan keterangan saksi-saksi.

"Memang di TKP pada saat kejadian itu CCTV tidak bisa dibuka karena rusak sehingga kita tak bisa melihat apa yang terjadi di sana melalui CCTV. Kemudian, keterangan saksi, itu juga tak ada yang signifikan untuk bagaimana kita mengetahui keberadaan anak tersebut," tuturnya.

 

