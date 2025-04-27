Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi Akibat Sopir Mengantuk, Begini Kronologinya!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |18:56 WIB
3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi Akibat Sopir Mengantuk, Begini Kronologinya!
Kecelakaan di Tol Jagorawi (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tiga kendaraan terlibat kecelakan beruntun di Tol Jagorawi Km 23, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Jajuli mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, terdapat mobil Izusu Panther, Hino Tronton dan Toyota Innova melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Setiba di TKP, kendaraan satu (Panther) berjalan di lajur 1 dan pengemudi mengantuk," kata Jajuli dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Mobil tersebut oleng ke kanan dan dari arah belakang muncul Hino Tronton yang berjalan di lajur 2. Truk tersebut menabrak mobil Panther sehingga terdorong ke kanan dan menabrak guardrail atau pembatas.

"Datang kendaraan ketiga (Innova) posisi di lajur 4 menabrak kendaraan truk" jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Polisi dan Jasa Marga langsung menuju lokasi untuk mengumpulkan keterangan dan lainnya.

"Laka materil, tidak ada korban jiwa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement