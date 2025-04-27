3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi Akibat Sopir Mengantuk, Begini Kronologinya!

BOGOR - Tiga kendaraan terlibat kecelakan beruntun di Tol Jagorawi Km 23, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Jajuli mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Awalnya, terdapat mobil Izusu Panther, Hino Tronton dan Toyota Innova melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Setiba di TKP, kendaraan satu (Panther) berjalan di lajur 1 dan pengemudi mengantuk," kata Jajuli dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Mobil tersebut oleng ke kanan dan dari arah belakang muncul Hino Tronton yang berjalan di lajur 2. Truk tersebut menabrak mobil Panther sehingga terdorong ke kanan dan menabrak guardrail atau pembatas.

"Datang kendaraan ketiga (Innova) posisi di lajur 4 menabrak kendaraan truk" jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Polisi dan Jasa Marga langsung menuju lokasi untuk mengumpulkan keterangan dan lainnya.

"Laka materil, tidak ada korban jiwa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )